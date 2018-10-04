ИА «Ореанда-Новости». Международные букмекерские агентства высчитали коэффициенты на победу претендентов на Нобелевскую премию мира. В этом рейтинге лидирует глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын.





Букмекерское агентство SkyBet прогнозирует победу лидера КНДР с вероятностью в более чем 60%.



Такие же высокие шансы на победу у президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. Именно эти два лидера в 2018 году совершили важный исторический шаг по примирению государств Корейского полуострова.



Букмекеры Ladbrokes на 60% уверены в победе глав государств Корейского полуострова, агентство оценивает вероятность победы Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина свыше 50%. Напомним, что Ким Чен Ын стал первым лидером Северной Кореи с 1953 года, кто пересёк границу Южной Кореи.





Всего в 2018 году на Нобелевскую премию мира был представлен 331 кандидат – 216 человек и 115 организаций.





Среди лидеров на получение премии букмекеры также называют главу Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.



Президент Америки выдвинут в качестве номинанта за проделанную работу в направлении примирения КНДР и Республики Корея. Именно Дональдом Трампом была организована первая за 65 лет историческая встреча лидеров стран Корейского полуострова. Вероятность присуждения Нобелевской премии мира Дональду Трампу составляет 20-28%. Его выдвинули в качестве номинанта представители республиканской фракции.





Также претендует на получение премии Карлес Пучдемон, он стал инициатором референдума по отделению Каталонии от Испании.



За свою деятельность Пучдемон преследовался властями и покинул страну. Его шансы на победу букмекеры оценивают от 5 до 7 %.





Следующими в рейтинге кандидатов на победу стоят Папа Римский Франциск и канцлер Германии Ангела Меркель.



С вероятностью в почти 4% получить Нобелевскую премию мира может Владимир Путин. Также на получение премии претендует блогер из Саудовской Аравии Раиф Бадави. Сейчас Бадави отбывает срок в тюрьме.



Он был осуждён на 7 лет тюремного заключения по статье «оскорбление ислама по электронным каналам».





Среди организаций лидером в рейтинге номинантов на Нобелевскую премию мира стало Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. За многолетнюю историю своего существования Управление получало Нобелевскую премию мира два раза: в 1954 и 1981 годах.





Имена победителей станут известны 5 октября.



