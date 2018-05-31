ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С целью поговорить о реформе системы тюрем в США, была организована встреча известной модели и блогера Ким Кардашьян и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Об этом лидер США написал на своей стене в Twitter.

«Сегодня состоялась чудесная встреча с Ким Кардашьян, обсуждали реформу тюремной системы и вынесение приговоров» — гласила надпись на странице главы Белого дома. Он так же опубликовал совместную фотографию, где рядом с сидящим в кабинете Белого дома Трампом стоит знаменитая фотомодель.

Как в своей программе отметили в CNN, Ким добивается помилования 63 летней Элис Мэри Джонсон, которая попала в тюрьму более 21 года назад. Ее арестовали за незаконное хранение наркотических средств, после чего ей был вынесен вердикт в виде пожизненного заключения. Ким также довелось встретится с зятем Трампа.

30 мая миссис Джонсон исполнилось 63 года. У престарелой леди уже имеются правнуки, которых она может видеть лишь в короткие промежутки тюремных встреч. Ким принесла ей искрение поздравления на своем Twitter акаунте. Адвокат осужденной Барнет передал благодарность фотомодели за помощь в их нелегком деле, о чем стало известно от GBS News.

«Несправедливо что ей приходится отсиживать пожизненное заключение. Мы благодарим Ким за то, что она использует свою платформу для огласки этого дела» — сообщила каналу адвокат. Она так же выразила надежду на то, что президент США все же придет к мнению, что пожизненное заключение за подобное преступление является слишком жестоким наказанием. Однако она так же выразила мнение, что глава Белого Дома с малой долей вероятности решит помиловать осужденную.

Ким Кардашьян уже довольно давно выступает за либерализацию системы наказания в США. В этом стремлении она сотрудничает с Кушнером, чьего отца на год посадили за решётку по причине уклонения от уплаты налогов и ряда других правонарушений связанных с укрыванием выручки. В источнике Vanity Fair Ким сообщает, что представительство Белого дома было весьма отзывчиво к ее просьбе.