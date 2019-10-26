26.10.2019, 14:06
Кинокартина "Джокер" стала самым кассовым фильмом в категории 18+
ИА «Ореанда-Новости» Со дня премьеры фильм Тодда Филлипса собрал $788,1 млн. «Джокер» побил результат «Дэдпула», который заработал $783 млн, а также обогнал картины из других категорий, в том числе фильмы кинематографической вселенной DC.
Кинокритики и эксперты называют фильм одним из самых успешных в современном кинематографе при том, что бюджет кинокартины уложился в скромные $30 млн.
Издание "Independent" не исключает, что с таким успехом кассовый сбор может превысить 900 миллионов долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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