ИА «Ореанда-Новости» Со дня премьеры фильм Тодда Филлипса собрал $788,1 млн. «Джокер» побил результат «Дэдпула», который заработал $783 млн, а также обогнал картины из других категорий, в том числе фильмы кинематографической вселенной DC.

Кинокритики и эксперты называют фильм одним из самых успешных в современном кинематографе при том, что бюджет кинокартины уложился в скромные $30 млн.

Издание "Independent" не исключает, что с таким успехом кассовый сбор может превысить 900 миллионов долларов.