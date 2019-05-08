ИА «Ореанда-Новости». Кипр обратился за поддержкой к другим странам Европейского союза, чтобы противостоять стремлению Турции проводить бурение в водах островного государства. В этом регионе Кипр обладает исключительными экономическими правами, заявляют сегодня кипрские чиновники.

Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что представит отчёт о действиях Турции другим лидерам ЕС на саммите в Румынии. Анастасиадис ранее осудил турецкие планы по добыче нефти как «вопиющее нарушение суверенных прав и международного права Кипра» и просил ЕС и Организацию Объединённых Наций отозвать Турцию. Министр обороны Кипра отметил, что цель состоит в том, чтобы заставить ЕС признать необходимость коллективных действий против «вторжения» турецких буровых кораблей.

Кипрские официальные лица заявляют, что США, Россия, Франция, Греция и Египет также осудили действия Турции. Министр иностранных дел ЕС Федерика Могерини на прошлой неделе призвала Турцию уважать суверенные права Кипра и воздерживаться от любых незаконных действий, на которые ЕС «ответит соответствующим образом в полной солидарности» с Кипром.

По данным кипрских властей, турецкая буровая установка "Фатих" в настоящее время стоит на якоре в 68 километрах к северо-западу от Пафоса, курортного города на юго-западном краю острова. Её сопровождают три корабля поддержки и фрегат военно-морского флота Турции. К бурению установка ещё не приступила.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь заявил, что его страна действует в соответствии с международным правом. Турция признает Кипр как государство и утверждает, что часть исключительной экономической зоны островного государства находится в пределах турецкого континентального шельфа. Чавушоглу отметил, что Турция отправит второй буровой корабль в этот район. «Мы будем предпринимать все необходимые шаги без колебаний», сказал он.