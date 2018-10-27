ИА «Ореанда-Новости». 26 октября премьером Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном и премьер-министром Японии Синдзо Абэ были подписаны пятьдесят соглашений о всеобъемлющем сотрудничестве двух государств.



Встреча состоялась в рамках трёхдневного визита главы японского правительства в китайскую столицу, которой нацелен на координацию взаимных позиций по региональным и международным вопросам, активизацию контактов в области экономики и торговли.



Встреча состоялась в рамках трёхдневного визита главы японского правительства в китайскую столицу, которой нацелен на координацию взаимных позиций по региональным и международным вопросам, активизацию контактов в области экономики и торговли.

В ходе брифинга Синдзо Абэ было отмечено, что двусторонние отношения японской и китайской сторон “вступили в новую фазу исторического развития”. Премьер-министром Японии было сделано заявление о том, что в будущем Токио ожидает “новых возможностей для сотрудничества с Китайской Народной Республикой”, в том числе “в сфере инфраструктурных проектов, логистики, здравоохранения и финансов”. По словам Ли Кэцян, власти Китая и Японии “должны поддерживать принципы свободной торговли”. Он подчеркнул, что сторонам необходимо “ускорить переговоры о всеобъемлющем торговом сотрудничестве” между Китайской Народной Республикой, Японией и Республикой Корея.





Представителями Пекина и Токио были подписаны пятьдесят соглашений о сотрудничестве, включая соглашение о подготовке ежегодных планов переговоров, диалогов и обменов. Также Ли Кэцяном и Синдзо Абэ был заключён пакт об активизации сотрудничества в сфере инноваций. Им удалось достигнуть договорённости относительно наращивания сотрудничества на рынке ценных бумаг и упрощении процедур таможенного оформления. Кроме того, представители китайской и японской сторон подписали соглашение о создании свопа для расчётов в национальных валютах.





Японское руководство прибыло с официальным визитом в Китайскую Народную Республику на уровне главы правительства впервые за последние семь лет. Вместе с Синдзо Абэ в Пекин прибыла делегация в составе пятисот человек, члены которой примут участие в форуме по сотрудничеству китайской и японской сторон на рынках третьих стран. Также планируется обсуждение проблематики передовых технологий и финансовой сферы.











