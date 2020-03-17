ИА «Ореанда-Новости». В Китае начали поиски добровольцев для клинических испытаний вакцины от коронавируса. Об этом рассказал член Академии инженерных наук Китая Ван Цзюньчжи на пресс-конференции.

Цзюньчжи рассказал, что в Китае есть организация, которая довольно быстрыми темпами продвигается в разработке вакцины от коронавируса. Она уже находится на стадии подготовки обоснования для начала клинических испытаний и набирает добровольцев для этого.

Он также отметил, что для клинических испытаний потребуется время, однако КНР всё равно является одним из передовых государств на международной арене в разработке вакцины и достигнутому процессу.