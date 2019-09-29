29.09.2019, 18:41
Китай налаживает отношения с Кирибати
«ИА Ореанда-Новости» Китай восстановил связи с бывшим дипломатическим союзником Тайваня, Тихоокеанским государством Кирибати. Недавно Кирибати объявила о сокращении отношений с Тайванем в пользу Китая. Тайвань, по её мнению, сейчас достаточно своенравная провинция, а вот у Китая не её территории есть законсервированная космическая станция.
Подобные дипломатические отношения могут принести пользу обеим странам. До 2003 года КНР и Кирибати активно сотрудничали, но разорвали отношения из-за Тайбэя.
Космическая станция Кирибати играла важную роль в операции слежения за первым китайским пилотируемым полётом.
Источник: «ИА Ореанда-Новости»
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