«ИА Ореанда-Новости» Китай восстановил связи с бывшим дипломатическим союзником Тайваня, Тихоокеанским государством Кирибати. Недавно Кирибати объявила о сокращении отношений с Тайванем в пользу Китая.





Подобные дипломатические отношения могут принести пользу обеим странам. До 2003 года КНР и Кирибати активно сотрудничали, но разорвали отношения из-за Тайбэя.





Космическая станция Кирибати играла важную роль в операции слежения за первым китайским пилотируемым полётом.