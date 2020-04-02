02.04.2020, 15:22
Китай направил в РФ гуманитарный груз
ИА «Ореанда-Новости». КНР направила в РФ гуманитарный груз, сообщили РИА Новости в информационной службе Минпромторга РФ.
В Россию из Китая доставили респираторы, маски, защитные костюмы и другие средства защиты, а также инфракрасные термометры.
Заявлено, что общий вес груза составляет двадцать шесть тонн.
Ведомством по поручению российского правительства организованы доставка и распределение гуманитарной помощи.
Груз доставлялся силами ВКС РФ.
В Россию из Китая доставили респираторы, маски, защитные костюмы и другие средства защиты, а также инфракрасные термометры.
Заявлено, что общий вес груза составляет двадцать шесть тонн.
Ведомством по поручению российского правительства организованы доставка и распределение гуманитарной помощи.
Груз доставлялся силами ВКС РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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