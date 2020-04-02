ИА «Ореанда-Новости».  КНР направила в РФ гуманитарный груз, сообщили РИА Новости в информационной службе Минпромторга РФ.

В Россию из Китая доставили респираторы, маски, защитные костюмы и другие средства защиты, а также инфракрасные термометры

Заявлено, что общий вес груза составляет двадцать шесть тонн. 

Ведомством по поручению российского правительства организованы доставка и распределение гуманитарной помощи. 

Груз доставлялся силами ВКС РФ
 