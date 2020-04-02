КНР направила в РФ гуманитарный груз, сообщили РИА Новости в информационной службе Минпромторга РФ.Заявлено, что общий вес груза составляет двадцать шесть тонн.Ведомством по поручению российского правительства организованы доставка и распределение гуманитарной помощи.