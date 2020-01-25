ИА «Ореанда-Новости». Власти КНР решили приостановить отправку за границу групп туристов из-за распространения коронавируса, пишет «Интерфакс».



Вылеты туристических групп приостановят с 27 января. Уже с воскресенья нельзя будет купить авиабилеты и забронировать гостиницы за границей через турагентства.



Аналогичные меры действуют внутри Китая с 24 января.



Всего от нового вируса умер уже 41 человек. Число заразившихся возросло до 1370 человек.