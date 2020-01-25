25.01.2020, 19:18
Китай приостанавливает отправку туристических групп за границу
ИА «Ореанда-Новости». Власти КНР решили приостановить отправку за границу групп туристов из-за распространения коронавируса, пишет «Интерфакс».
Вылеты туристических групп приостановят с 27 января. Уже с воскресенья нельзя будет купить авиабилеты и забронировать гостиницы за границей через турагентства.
Аналогичные меры действуют внутри Китая с 24 января.
Всего от нового вируса умер уже 41 человек. Число заразившихся возросло до 1370 человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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