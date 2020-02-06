ИА «Ореанда-Новости». МИД Китая выразил протест странам из-за чрезмерных ограничительных мер против коронавируса.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуаньин заявила, что страны, которые предприняли чрезмерные ограничительные меры против Китая, создают в обществе искусственную панику. Китай выразил протест и сделал представление этим странам.

Дипломат отметила, что в Китае принимаются все возможные меры по ограничению и предупреждению распространения заболевания. Они уже приносят положительные результаты, подчеркнула она.

Однако действия многих стран, которые проигнорировали рекомендации ВОЗ и ограничили поездки и торговлю с Китаем, вызывают недовольство КНР. Руководства этих стран должны понять, что своими действиями они лишь создают ненужную панику.



