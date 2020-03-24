ИА «Ореанда-Новости». Власти Китая снимут карантин с провинции Хубэй. Сообщается, что отмена ограничений запланирована с 25 марта.

Государственный комитет по делам здравоохранения провинции Хубэй публиковал заявление, в котором пояснил, что ограничения на въезд и выезд населения из провинции Хубэй будет отменён 25 марта. Также отмечается, что с административного центра региона – города Ухань – ограничения падут восьмого апреля.

В документе уточняется, что данное решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.

В понедельник власти КНР сообщили, что в стране вылечилось около 90% всех заражённых. На данный момент в больнице остаются лишь 5 120 человек.