Китай снимет карантин с провинции Хубэй
ИА «Ореанда-Новости». Власти Китая снимут карантин с провинции Хубэй. Сообщается, что отмена ограничений запланирована с 25 марта.
Государственный комитет по делам здравоохранения провинции Хубэй публиковал заявление, в котором пояснил, что ограничения на въезд и выезд населения из провинции Хубэй будет отменён 25 марта. Также отмечается, что с административного центра региона – города Ухань – ограничения падут восьмого апреля.
В документе уточняется, что данное решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.
В понедельник власти КНР сообщили, что в стране вылечилось около 90% всех заражённых. На данный момент в больнице остаются лишь 5 120 человек.
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