ИА «Ореанда-Новости». Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) начала разрабатывать новую военную технологию. «Микроволновое оружие» будут применять для охраны государственной границы и для защиты от террористов, сообщает ТАСС, цитируя публикацию китайского издания Global Times.

Институт радиоизмерений в Пекине (при корпорации CASIC) заявил о разработке новой военной технологии. Это не оружие массового поражения, а «система активного сдерживания». Установка воздействует на подкожные нервы противника, парализуя их, вызывая болезненные ощущения. Разработчики уверены, что злоумышленники, в том числе террористы, будут лишены возможности активно действовать.

В распоряжении китайских СМИ оказалась фотография нового оружия - установка размещена на базе машины, похожей на микроавтобус городской службы техобслуживания.

Главный инженер проекта рассказывает, что оборудование работает в двух режимах: один из них отвечает за «точечные» удары - для одного человека (в том числе можно поразить определённую часть тела), другой - режим «секторальной развёртки», поражающий группы людей на большой площади. При этом после прекращения действия «микроволнового оружия» у человека не остаётся долгосрочных проблем со здоровьем или каких-либо травм.

В настоящее время «микроволновое супероружие» тестируется под наблюдением компетентных служб. Процесс испытаний и их результаты, конечно, засекречены. Однако стало известно, что основное оборудование мало весит и компактно, поэтому его можно использовать в ходе различных операций, направленных на сдерживание и ликвидацию противника.

Разработчики Пекинского института радиоизмерений поддерживают идею китайского правительства пресекать теракты ещё на стадии планирования и усилить меры безопасности на общественном транспорте и на объектах. Оружие может использовать полиция, береговая охрана, охрана стратегических объектов. Проектом уже заинтересовались силовики стран экономического пояса «шёлкового пути».