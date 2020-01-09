09.01.2020, 21:00
Китайская вирусная пневмония является коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Китайская вирусная пневмония является коронавирусом, сообщило Центральное телевидение КНР.
Китайские медицинские работники провели лабораторное исследование вируса, которое показало новый вид коронавируса. Исследование проводилось с использованием метода нуклеиновой кислоты. 15 случаев были подтверждены.
Стоит отметить, что медицинские работники продолжат проводить эпидемиологические и клинические исследование. Всего заболело 44 человека, 121 пациент находится под наблюдением у врача. По решению департамента здравоохранения Гонконга, в Китае был введён усиленный режим санитарного контроля.
Китайские медицинские работники провели лабораторное исследование вируса, которое показало новый вид коронавируса. Исследование проводилось с использованием метода нуклеиновой кислоты. 15 случаев были подтверждены.
Стоит отметить, что медицинские работники продолжат проводить эпидемиологические и клинические исследование. Всего заболело 44 человека, 121 пациент находится под наблюдением у врача. По решению департамента здравоохранения Гонконга, в Китае был введён усиленный режим санитарного контроля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии