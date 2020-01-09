Китайские медицинские работники провели лабораторное исследование вируса, которое показало новый вид коронавируса.15 случаев были подтверждены.Стоит отметить, что медицинские работники продолжат проводить эпидемиологические и клинические исследование. Всего заболело 44 человека, 121 пациент находится под наблюдением у врача. По решению департамента здравоохранения Гонконга, в Китае был введён усиленный режим санитарного контроля.