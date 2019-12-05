ИА «Ореанда-Новости». Китайское СМИ объяснило, почему россиян в Китае называют «воинственным народом».

Объяснение дало китайское издание Sohu, когда пыталось объяснить причины этого массового явления. Как оказалось, в Китае и по сей лень россиян считают «суровой» нацией.

Одной из причин стала территория страны. Авторы статьи отмечают масштабы России, тем самым ссылаясь на военную мощь государства. За всю историю, именно Россия смогла захватить больше всего земли, что обеспечило государство огромными ресурсами.

Кроме того, аргументом стал суровым российский климат. В Сибири временами столбик термометра может опускаться до минус 70 градусов. Однако в данных условиях всё равно проживают люди. В статье русскую зиму сравнили с «острым кинжалом».

Авторы подчёркивают умение россиян выживать в экстремальных погодных условиях, что и делает народ страны одним из самых выносливых.