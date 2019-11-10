ИА «Ореанда-Новости». Китайские журналисты опубликовали статью, в которой предрекли быстрый захват российской территории.

Материал опубликован на китайском портале Eastday.com.

Автор статьи считает, что в случае столкновения НАТО с Россией, альянс решит начать атаку с Калининграда. Он захватит всю Калининградскую область всего за два дня.

Россия же ответит атакой нескольких важных европейских городов, чем повысит уровень военных действий. Таким образом может начаться следующая мировая война, отмечает автор материала.

Ранее на эту тему статью выпустил американский научный сотрудник Ричард Хукер. Он также отметил Калининградскую область как самую уязвимую. Также он озвучил идею, что Москва уже приняла несколько стратегических решений в этом регионе.