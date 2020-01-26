ИА «Ореанда-Новости». Китайским учёным удалось установить вероятный источник нового типа коронавируса.

Китайские учёные поделились новым открытием, связанным с новым неизвестным видом пневмонии. Специалистам из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний удалось установить вероятный источник коронавируса нового типа. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Как сообщает телеканал, учёным понадобилось исследовать пробы среды, взятые на оптовом рынке морепродуктов в Хуане. По предварительной информации, там проходила торговля дикими животными.

Телеканал отметил, что специалисты нашли вирусную нуклеиновую кислоту нового типа коронавируса. Они также смогли успешно изолировать вирус на положительных пробах. Вероятность того, что источником вируса стала торговля дикими животными, очень высока, подытожил телеканал.