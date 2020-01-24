ИА «Ореанда-Новости». Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса, пишет «МК».



Отмечается, что пациент, который попал в больницу в Бордо, был проездом в городе Ухань. Сейчас его поместили в индивидуальный бокс, однако по приезду во Франции он уже был в контакте с десятком человек.



О заболевшем в Париже министр подробностей не привела.