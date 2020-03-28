ИА «Ореанда-Новости». Китайский медик объяснил, что ещё нужно делать, кроме мытья рук, чтобы защитить себя от COVID-19. Фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского медицинского университета Ваг Хайин рассказал изданию Хуаньцю шибао, что необходимо делать для защиты от коронавируса. По мнению медика, недостаточно просто мыть руки и носить маски.

Хайин напомнил, что нос является «воротами» дыхательных путей. В нём легко удерживается грязь из-за волос и многочисленных складок слизистой оболочки. Поэтому необходимо промывать нос один раз в день сразу же после возвращения домой.

Фармацевт отметил, что для большинства достаточно просто промыть нос кипячённой водой.

