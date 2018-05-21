ОРЕАНДА-НОВОСТИ Политика регуляции численности населения дала правительству Китая обратный результат Все меньше и меньше трудоспособных граждан становится в КНР. Из-за этого власти позволят рожать больше детей. Неожиданное предпосылки появились во внутренней политической формации поднебесной: Китай может отказаться от политики ограничения рождаемости. Ожидается, что подобное решение будет принято уже в конце 2018 года или в начале 2019-го.

Один из высших органов власти - Государственный совет Китая начал прорабатывать вопрос о возможностях, а главное результатах возможного отказа от политики ограничения рождаемости. Эксперты поясняют, что такая мера может быть принята для того, чтобы замедлить старение населения и избавиться от причины международной критики со стороны правозащитников, считающих, что политика ограничения рождаемости нарушает права человека. Вице-президент Китайского общества экономических реформ считает, что снимать ограничения на рождаемость в Китае уже «слишком поздно», но «это лучше, чем никогда»

Напомним, что ранее Китай ввёл ограничения по количеству детей в одной семье. На законодательном уровне был закреплён принцип, что в одной семье может быть один ребёнок. В 2015 году власти это требование ослабили. Ограничения по рождаемости в Китае выросло на одну семью до двух детей.

В данный момент численность жителей Китая составляет 1,43 миллиардов жителей. В поднебесной существует специальный комитет, который исследует проблему перенаселения. И по его подсчётам к 2030 году население преодолеет отметку 1,43 миллиардов.

В РФ недостаток рождаемости еще считается животрепещущей проблемой. Общественность РФ стареет и ее нужно омолаживать. Данным обеспокоился и премьер министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он настоятельно попросил ускорить разработку и принятие законов, нацеленных на преодоление демографического регресса.



В частности, это может быть субсидирование государством ипотеки свыше 6%, если семья произвела на свет второго или третьего ребёнка. Помимо того, программа материнского капитала продлена в своём действии до конца 2021 года.