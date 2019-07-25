25.07.2019, 20:28
Кличко подал иск к каналу «1+1» из-за клеветы
ИА «Ореанда-Новости». Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что директор телеканала «1+1» Александр Ткаченко хочет занять его должность, пишет «МК».
Кличко отметил, что телеканал специально показывает компрометирующие сюжеты о нём. Все обвинения в уничтожении Киева делаются для того, чтобы убрать его с должности.
Кроме того, глава города отметил, что Ткаченко делает всё, чтобы уничтожить репутацию мэра. Он отметил, что подал иск на защиту чести и достоинства.
Кличко отметил, что телеканал специально показывает компрометирующие сюжеты о нём. Все обвинения в уничтожении Киева делаются для того, чтобы убрать его с должности.
Кроме того, глава города отметил, что Ткаченко делает всё, чтобы уничтожить репутацию мэра. Он отметил, что подал иск на защиту чести и достоинства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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