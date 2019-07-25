Кличко отметил, что телеканал специально показывает компрометирующие сюжеты о нём. Все обвинения в уничтожении Киева делаются для того, чтобы убрать его с должности.Кроме того, глава города отметил, что Ткаченко делает всё, чтобы уничтожить репутацию мэра. Он отметил, что подал иск на защиту чести и достоинства.