ИА «Ореанда-Новости». Клиенты криптобиржи QuadrigaCX потребовали эксгумировать тело её владельца в рамках расследования его смерти, пишет «Интерфакс».



Основатель QuadrigaCX в Канаде Джеральд Коттен умер в прошлом году в Индии. Ему было 30 лет. По предварительной версии он скончался из-за обострения болезни Крона.



Потом оказалось, что пароли от кошельков, где хранится криптовалюта, были только у него. Разблокировать кошельки теперь не может никто. Всего в них «зависло» порядка 82 миллионов долларов в биткоинах.



После смерти Коттена компанию QuadrigaCX пришлось ликвидировать, а многие из 115 тысяч инвесторов остались без денег. Теперь клиенты биржи через суд требуют провести эксгумацию и вскрытие. Это требование выдвинуто на фоне слухов о том, что он инсценировал свою смерть и скрылся с деньгами.