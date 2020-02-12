12.02.2020, 14:29
Климатическая ассамблея рассматривает возможность полёта на банановом топливе
ИА «Ореанда-Новости».В прошлом месяце в Великобритании была учреждена гражданская климатическая ассамблея. Её миссия заключается в понимании общественных предпочтений относительно того, как Великобритания должна бороться с изменением климата.
Модная домашняя шерсть, сокращающая углеродные выбросы, и синтетическое топливо для самолётов из бананов были на повестке дня второй сессии британской ассамблеи.
110 членов Ассамблеи, избранных для отражения представления интересов различных слоев общества, подняли широкий круг вопросов.
Их задача - дать депутатам и правительству представление об общественных приоритетах, поскольку Великобритания борется за сокращение вредных выбросов почти до нуля к 2050 году.
Одним из основных условия участников является соглашение о том, чтобы большинство фамилий членов ассамблеи не упоминались в СМИ.
Модная домашняя шерсть, сокращающая углеродные выбросы, и синтетическое топливо для самолётов из бананов были на повестке дня второй сессии британской ассамблеи.
110 членов Ассамблеи, избранных для отражения представления интересов различных слоев общества, подняли широкий круг вопросов.
Их задача - дать депутатам и правительству представление об общественных приоритетах, поскольку Великобритания борется за сокращение вредных выбросов почти до нуля к 2050 году.
Одним из основных условия участников является соглашение о том, чтобы большинство фамилий членов ассамблеи не упоминались в СМИ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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