ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел страны Павел Климкин не видит проблемы в том, что жители Украины всё чаще предпочитают уезжать из страны на заработки в другие страны. Об этом он заявил в беседе с «Радио Культура».

Климкин подтвердил тот факт, что украинцы вынуждены уезжать из страны в поисках работы, однако он сам не видит в этом катастрофы, министр назвал это лишь «мегавызовом» для страны.

Кроме того, Климкин заявил, что украинцев, проживающих на родине, и украинцев, которые живут за рубежом, не следует разделять.

«У нас есть украинство», — заметил министр иностранных дел.

Как показывает статистика Министерства социальной политики Украины, каждый год за границу на сезонные работы отправляется примерно девять миллионов украинцев. Это число увеличивается каждый год. Ежегодно около 20% украинского населения уезжает на заработки. Согласно данным госстата, в прошлом 2018 году, граждане Украины перевели из-за рубежа более 9 миллиардов долларов.

По данным Евростата, большая часть украинцев уезжает работать в Польшу. При этом условия работы в Польше не самые хорошие. Как говорят трудовые мигранты из Украины, в начале зарплаты за рубежом кажутся большими, однако в соотношении с ценами в местных магазинах, эти зарплаты оказываются мизерными.

Как ранее заявил депутат от партии «Наш край» Сергей Шахов, бездействие украинских властей привело к тому, что украинцы стали нацией гастрбайтеров. Шахов заявил, что международными экспертами было признано лидерство Украины по числу уехавших на заработки людей. По словам Шахова, Украина в текущем году, возможно, лишиться ещё 1,5% рабочих, таким образом, обогнав по числу трудовых мигрантов близлежащие страны - Молдову, Беларуссию, Россию. Шахов утверждает, что украинцы превратились в «нацию заробитчан» - так в стране называют людей, отправившихся на заработки за границу.