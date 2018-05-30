Глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что пока рано говорить, кто может стоять за убийством российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, но заявил, что Россия предпринимает «разные тактики для дестабилизации Украины».

«Аркадий Бабченко, российский журналист, хорошо известный противник российского режима, был убит рядом с его домом в Киеве. Конечно, Москва всегда видела в нем врага. Слишком рано говорить, кто за этим стоит. Но зная схожие случаи, у нас есть веские причины говорить о том, что Россия предпринимает разные тактики для дестабилизации ситуации на Украине», - заявил глава МИД Украины.

По его данным, до переезда на Украину журналист получал угрозы в свой адрес.

Во вторник вечером Бабченко убили на пороге собственной квартиры в Киеве. Комментирую эту трагедию, постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание, что уже не в первый раз в стране убивают журналистов. При этом Киев регулярно винит в подобных преступлениях Москву, не предъявляя никаких доказательств.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков уверен, что убийство – это «кровавая провокация». Аналогичного мнения придерживаются и некоторые другие российские политики.

Как сообщил друг погибшего Айдер Муждабаев, накануне Бабченко вернулся в столицу Украины после отдыха. Где именно он отдыхал, никто не знает. Также Бабченко никому не говорил, когда именно он вернется домой. Муждабаев предположил, что за журналистом вели слежку.

В Киеве составлен фоторабот убийцы, ведутся его поиски.