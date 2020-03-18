. Об этом было заявлено на портале клуба.В сообщении утверждается, что казанцы уже обратились к руководству лиги с просьбой изучить вопрос о том, чтобы досрочно прекратить сезон без выявления победителя Кубка Гагарина.Клубом было заявлено лиге о том, что в случае возобновления турнира после десятого апреля, он сохраняет право сняться с плей-офф.