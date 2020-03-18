18.03.2020, 14:11
Клуб КХЛ в связи с коронавирусом поставил лиге ультиматум
ИА «Ореанда-Новости». Хоккейный клуб "Ак Барс" из Казани, выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), выразил готовность не участвовать в плей-офф Кубка Гагарина, если лига не прекратит розыгрыш. Об этом было заявлено на портале клуба.
В сообщении утверждается, что казанцы уже обратились к руководству лиги с просьбой изучить вопрос о том, чтобы досрочно прекратить сезон без выявления победителя Кубка Гагарина.
Клубом было заявлено лиге о том, что в случае возобновления турнира после десятого апреля, он сохраняет право сняться с плей-офф.
В сообщении утверждается, что казанцы уже обратились к руководству лиги с просьбой изучить вопрос о том, чтобы досрочно прекратить сезон без выявления победителя Кубка Гагарина.
Клубом было заявлено лиге о том, что в случае возобновления турнира после десятого апреля, он сохраняет право сняться с плей-офф.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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