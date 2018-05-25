КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном, передает агентство Рёнхап со ссылкой на заместителя главы северокорейского МИД Ким Ке Гвана.

«Мы выражаем нашу готовность сесть за стол переговоров с США и решать вопросы в любое время и в любом формате», - передает агентство Рёнхап со ссылкой на заместителя главы северокорейского МИД Ким Ке Гвана.

Как отмечается в заявлении, проведение саммита отвечает интересам не только двух стран, но и всего мирового сообщества.

Днем ранее президент США принял решение отметить саммит. 12 июня в Сингапуре впервые в истории должна была состояться встреча лидеров США и Северной Кореи. В Вашингтоне посчитали неприемлемыми последние заявления в адрес вице-президента США Майкла Пенса.

Ранее Пенс допустил реализацию ливийского сценария в отношении КНДР, если стране не откажется от ядерного оружия. После этого вице-президента США назвали в Пхеньяне глупцом и невеждой. КНДР также предупредила, что США могу столкнуться с трагедий, масштабы которой они даже не могут себе представить.

После решения Трампа отменить саммит американский госсекретарь Майк Помпео заявил о скором вводе новых санкций против Северной Кореи. «Я уверен, что будут дополнительные санкции, введения которых мы будем добиваться в США. Уверен, что мы пойдем и к другим, прося их также делать больше», - сказал Помпео.

При этом на этой неделе КНДР выполнила свое главное обещание и закрыла полигон для проведения ядерных испытаний.