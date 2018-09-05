05.09.2018, 10:39
КНДР и Южная Корея обсудят вопросы ядерного разоружения
ИА «Ореанда-Новости». 5 сентября специальный представитель главы Южной Кореи отправился в Корейскую Народно-Демократическую Республику с целью обсуждения проблемы денуклеаризации Корейского полуострова. Представляет Республику Корея на переговорах с лидером КНДР Чон Ый Ён.
Об этом стало известно из сообщений пресс-службы лидера Южной Кореи. Известно также, что в состав делегации Южной Кореи входят пять человек, среди них - директор Национальной разведывательной службы Со Хун и заместитель министра объединения Чун Хэ Сон.
Об этом стало известно из сообщений пресс-службы лидера Южной Кореи. Известно также, что в состав делегации Южной Кореи входят пять человек, среди них - директор Национальной разведывательной службы Со Хун и заместитель министра объединения Чун Хэ Сон.
Пресс-служба южнокорейского лидера сделала заявление, в котором говорится, что представители стран обсудят перспективы и возможности денуклеаризации и вопросы установления мира на полуострове.
Кроме того, Чон Ый Ён передаст президенту КНДР Ким Чен Ыну послание от главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина.
Кроме того, Чон Ый Ён передаст президенту КНДР Ким Чен Ыну послание от главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина.
4 сентября в Сеуле представитель президента Южной Кореи сообщил журналистам, что своей задачей в ходе этого визита видит не только обсуждение вопросов денуклеаризации, но и достижение окончательной договорённости с северокорейским лидером о том, когда будет проведена встреча глав КНДР и Южной Кореи.
Пока известно, что саммит глав государств пройдёт в сентябре в Пхеньяне. Также Чон Ый Ён отметил, что в ходе визита обсудит с лидером КНДР положения исторической межкорейской декларации от 27 апреля и пути их реализации.
Пока известно, что саммит глав государств пройдёт в сентябре в Пхеньяне. Также Чон Ый Ён отметил, что в ходе визита обсудит с лидером КНДР положения исторической межкорейской декларации от 27 апреля и пути их реализации.
Перед визитом посланника Южной Кореи в КНДР представитель Соединённых Штатов Америки в Организации Объединённых Наций Никки Хейли высказала мнение о том, что Россия и Китай препятствуют решению проблемы денуклеаризации Кореи.
Ранее представителем Российской Федерации был заблокирован доклад по Северной Корее, кроме того несколько тысяч граждан Корейской Народно-Демократической Республики получили разрешения на работу в России, что противоречит санкциям Совета безопасности ООН по Северной Корее. Никки Хейли отметила, что Соединённые Штаты и Южная Корея будут продолжать санкционную работу в отношении Северной Кореи и переговоры по вопросу ликвидации ядерного оружия на полуострове.
Ранее представителем Российской Федерации был заблокирован доклад по Северной Корее, кроме того несколько тысяч граждан Корейской Народно-Демократической Республики получили разрешения на работу в России, что противоречит санкциям Совета безопасности ООН по Северной Корее. Никки Хейли отметила, что Соединённые Штаты и Южная Корея будут продолжать санкционную работу в отношении Северной Кореи и переговоры по вопросу ликвидации ядерного оружия на полуострове.
Также стало известно, что 4 сентября лидер США Дональд Трамп и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели телефонные переговоры, где обсудили вопросы денуклеаризации полуострова и предстоящую встречу лидеров КНДР и Южной Кореи.
Ранее средства массовой информации сообщали, что Северная Корея отклоняла все предложения Соединённых Штатов Америки по ядерному разоружению.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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