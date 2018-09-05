ИА «Ореанда-Новости». 5 сентября специальный представитель главы Южной Кореи отправился в Корейскую Народно-Демократическую Республику с целью обсуждения проблемы денуклеаризации Корейского полуострова. Представляет Республику Корея на переговорах с лидером КНДР Чон Ый Ён.



Об этом стало известно из сообщений пресс-службы лидера Южной Кореи. Известно также, что в состав делегации Южной Кореи входят пять человек, среди них - директор Национальной разведывательной службы Со Хун и заместитель министра объединения Чун Хэ Сон.



Об этом стало известно из сообщений пресс-службы лидера Южной Кореи. Известно также, что в состав делегации Южной Кореи входят пять человек, среди них - директор Национальной разведывательной службы Со Хун и заместитель министра объединения Чун Хэ Сон.

Пресс-служба южнокорейского лидера сделала заявление, в котором говорится, что представители стран обсудят перспективы и возможности денуклеаризации и вопросы установления мира на полуострове.



Кроме того, Чон Ый Ён передаст президенту КНДР Ким Чен Ыну послание от главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина.





4 сентября в Сеуле представитель президента Южной Кореи сообщил журналистам, что своей задачей в ходе этого визита видит не только обсуждение вопросов денуклеаризации, но и достижение окончательной договорённости с северокорейским лидером о том, когда будет проведена встреча глав КНДР и Южной Кореи.



Пока известно, что саммит глав государств пройдёт в сентябре в Пхеньяне. Также Чон Ый Ён отметил, что в ходе визита обсудит с лидером КНДР положения исторической межкорейской декларации от 27 апреля и пути их реализации.





Перед визитом посланника Южной Кореи в КНДР представитель Соединённых Штатов Америки в Организации Объединённых Наций Никки Хейли высказала мнение о том, что Россия и Китай препятствуют решению проблемы денуклеаризации Кореи.



Ранее представителем Российской Федерации был заблокирован доклад по Северной Корее, кроме того несколько тысяч граждан Корейской Народно-Демократической Республики получили разрешения на работу в России, что противоречит санкциям Совета безопасности ООН по Северной Корее. Никки Хейли отметила, что Соединённые Штаты и Южная Корея будут продолжать санкционную работу в отношении Северной Кореи и переговоры по вопросу ликвидации ядерного оружия на полуострове.





Также стало известно, что 4 сентября лидер США Дональд Трамп и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели телефонные переговоры, где обсудили вопросы денуклеаризации полуострова и предстоящую встречу лидеров КНДР и Южной Кореи.





Ранее средства массовой информации сообщали, что Северная Корея отклоняла все предложения Соединённых Штатов Америки по ядерному разоружению.