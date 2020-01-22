ИА «Ореанда-Новости». Северная Корея решила с 22 января закрыть границу для всех иностранных туристов из-за нового вируса, который распространяется в Китае, пишет «Интерфакс».



Северокорейский туроператор отметил, что с туристами, которые забронировали туры на ближайшие даты, свяжутся и объяснять порядок действий.



СМИ пишут, что в большинстве своём туры в КНДР осуществляются через Китай, а туристы в основном – китайцы. Для Северной Кореи этот запрет может нанести ущерб экономике, так как китайские туристы приносили страны существенный доход.



Напомним, от нового коронавируса в Китае пострадали уже более 300 человек, зарегистрировано 9 летальных исходов.