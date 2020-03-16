ИА «Ореанда-Новости». Чжан Ханьхуэй, работающий в Москве послом от КНР, дал оценку помощи РФ в борьбе с эпидемией COVID-19. Слова китайского дипломата приводит издание "Известия".



Дипломатом из КНР была названа помощь России "всесторонней, искренней и своевременной". Он проинформировал, что РФ передала китайской стороне двадцать три тонны материальных средств, в числе которых медицинские маски, одежда, защитные очки.



Представитель Китая также указал на то, что ведущие СМИ РФ регулярно размещали статьи, в которых выражалась поддержка КНР в противостоянии с коронавирусом. Также он заявил, что КНР тронуло то, что обычные россияне размещали видеоролики, в которых выражали поддержку Китаю.