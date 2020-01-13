ИА «Ореанда-Новости». Власти Австралии сообщили, что из-за пожаров популяция коал понесла такой серьёзный ущерб, что в некоторых частях страны их могут отнести к исчезающим видам, пишет «Коммерсант».



Так, в штате Новый Южный Уэльс из-за пожаров популяция коал уменьшилась на 30 процентов. Сейчас пострадавших животных пытаются вылечить, для этого используют все зоопарки и ветлечебницы.



Министр по защите окружающей среды Сьюзан Лей рассказала, что на помощь дикой природы Австралии было выделено 50 миллионов долларов.



Ранее сообщалось, что из-за пожаров в Австралии погибло более 1 миллиарда животных.