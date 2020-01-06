ИА «Ореанда-Новости». Командование коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в России), которую возглавляет США, уведомило Ирак о намерении в ближайшие дни подготовиться к выводу войск с территории Ирака, пишет «Интерфакс».



В письме коалиции сказано, что в скором времени коалиция «проведёт передислокацию своих сил, чтобы подготовиться к дальнейшему выводу войск из Ирака».



В коалиции отметили, что примут меры, чтобы быть уверенными, что вывод военных из Ирака будет проводиться «эффективно и безопасно».