На роль лучшего персонажа сначала был выдвинут Чендлер, но затем кому-то пришлась по душе необычная Фиби, другие предпочли Утю и Цыпу, а также обезьянку Росса.

Стоит отметить, что сериал «Друзья» – считает среди специалистов антистрессовым шоу и этим объясняют его популярность в наше время. В нём рассказывается о том периоде жизни, когда человек неразлучен со своими друзьями и считает их частью семьи.