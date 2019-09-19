19.09.2019, 20:50
Кого выбрали лучшим персонажем сериала «Друзья»
ИА «Ореанда-Новости»В честь знаменательной даты кинокритики решили выбрать лучшего персонажа сериала. В опросе принимали участие такие издания как: The Hollywood Reporter, GoldDerby, Deen of Geek, Rolling Stone.
На роль лучшего персонажа сначала был выдвинут Чендлер, но затем кому-то пришлась по душе необычная Фиби, другие предпочли Утю и Цыпу, а также обезьянку Росса.
Стоит отметить, что сериал «Друзья» – считает среди специалистов антистрессовым шоу и этим объясняют его популярность в наше время. В нём рассказывается о том периоде жизни, когда человек неразлучен со своими друзьями и считает их частью семьи.
Источник: «ИА Ореанда-Новости»
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