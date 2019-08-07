ИА «Ореанда-Новости». Американский коллекционер приобрел у Volkswagen уникальный Rolls-Royce 40/50 HP. По словам инсайдеров, сумма сделки составила 75 млн долларов.

Автомобиль с номером шасси 60551 был собран в 1907 году для управляющего директора компании Клода Джонсона. Кузов автомобиля был изготовлен в лондонском ателье Barker & Co. Джонсон сравнил свою тихоходную машину с яхтой и дал ей собственное имя - «Серебряный призрак» (Silver Ghost) из-за кузова, окрашенного в серебристый цвет.

Была даже табличка с фамилией. Помимо серебристого оттенка этот автомобиль получил детали, покрытые слоем натурального серебра.

Когда автомобиль был построен, он был немедленно отправлен на шотландские испытания надежности, в которых автомобиль показал отличные результаты. Во время этого марафона Rolls-Royce 40/50 HP проехал 1200 км, и за весь пробег у него было всего несколько проколов шин.