ИА «Ореанда-Новости». Командующий КСИР Хосейн Салами принёс свои извинения за сбитый украинский самолёт.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами извинился за украинский самолёт, сбитый по ошибке. Он признал вину и заявил, что ему никогда не было так совестно. Слова главнокомандующего приводит агентство ISNA.

Салями признался, что часть совершила ошибку. По его словам, ему «никогда не было так совестно в своей жизни». Все американские воздушные судна в Персидском заливе в ту ночь находились в воздухе, что нагнетало обстановку. Казалось, что началась война.

8 января украинский Boeing 737-800 потерпел крушение в Ираке. В субботу генштаб ВС Ирана признал, что виновниками авиакатастрофы являются его государственные военнослужащие. Они сбили самолёт по ошибке, так как система ПВО приняла украинский Boeing за крылатую ракету.