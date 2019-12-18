ИА «Ореанда-Новости». Комитет по иностранным делам Сената США принял пакет ограничительных мер против России, пишет «Интерфакс».



О решении комитета рассказал директор по связям с общественностью и прессой старшего демократа комитета Хуан Пэхон. Теперь этот законопроект должен одобрить весь Сенат.



Согласно документу, санкции вводятся против нового российского госдолга, против банков, которые были замешаны во вмешательстве в выборы в других странах. Кроме того, вводится запрет на инвестиции в проекты по добыче нефти в России. Будет также пересмотрен список политиков и бизнесменов, которые способствуют «противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина».