08.11.2019, 15:59
Компания Disney представила список кандидатов на "Оскар"
ИА «Ореанда-Новости»Американской компанией Disney представлены те актёры, которые будут претендовать на награды кинопремии "Оскар". Об этом написано в материале портала Collder.
В компании посчитали, что в номинации "Лучшая роль второго плана" должны участвовать следующие артисты: Роберт Дауни-младший, Марк Руффало, Джереми Реннер, Крис Эванс, Джош Бролин, Дон Чидл. Компанию им составил Пол Радд.
По мнению Disney в этом году побороться за право стать лучшей в категории "Лучшая актриса второго плана" заслужили актрисы Скарлетт Йоханссон, Зои Салдану, Гвинет Пэлтроу. Также в этот список от Disney попали Карен Гиллан и Бри Ларсон.
Ранее стало известно, что в сражение за статуэтку "Оскара" вступит Леонарди Ди Каприо, которого выдвинула компания Sony. В данном случае будет оцениваться его актёрская работа в фильме "Однажды в... Голливуде".
В компании посчитали, что в номинации "Лучшая роль второго плана" должны участвовать следующие артисты: Роберт Дауни-младший, Марк Руффало, Джереми Реннер, Крис Эванс, Джош Бролин, Дон Чидл. Компанию им составил Пол Радд.
По мнению Disney в этом году побороться за право стать лучшей в категории "Лучшая актриса второго плана" заслужили актрисы Скарлетт Йоханссон, Зои Салдану, Гвинет Пэлтроу. Также в этот список от Disney попали Карен Гиллан и Бри Ларсон.
Ранее стало известно, что в сражение за статуэтку "Оскара" вступит Леонарди Ди Каприо, которого выдвинула компания Sony. В данном случае будет оцениваться его актёрская работа в фильме "Однажды в... Голливуде".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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