В компании посчитали, что в номинации "Лучшая роль второго плана" должны участвовать следующие артисты: Роберт Дауни-младший, Марк Руффало, Джереми Реннер, Крис Эванс, Джош Бролин, Дон Чидл. Компанию им составил Пол Радд.По мнению Disney в этом году побороться за право стать лучшей в категории "Лучшая актриса второго плана" заслужили актрисы Скарлетт Йоханссон, Зои Салдану, Гвинет Пэлтроу. Также в этот список от Disney попали Карен Гиллан и Бри Ларсон.Ранее стало известно, что в сражение за статуэтку "Оскара" вступит Леонарди Ди Каприо, которого выдвинула компания Sony. В данном случае будет оцениваться его актёрская работа в фильме "Однажды в... Голливуде".