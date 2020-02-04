04.02.2020, 14:12
Компания Google опубликовала свои доходы от YouTube
ИА «Ореанда-Новости». Компания Google опубликовала свои доходы от YouTube за 4 квартал прошлого года, сообщает местное издание «The Verge». За последний квартал 2019 года доход от рекламы с видеохостинга YouTube составил 5 миллиардов долларов.
Стоит отметить, что Google купила YouTube в 2006 году. Сумма договора купли-продажи составила 1,65 миллиардов долларов. С этого времени Google не указывала доходы от видеосервиса в своих декларациях. Представитель Google указал, что доход от рекламы с видеохостинга за прошлый год составил примерно 15 миллиардов долларов. То есть на YouTube организация зарабатывает в 5 раз больше, чем на сети Facebook.
Стоит отметить, что Google купила YouTube в 2006 году. Сумма договора купли-продажи составила 1,65 миллиардов долларов. С этого времени Google не указывала доходы от видеосервиса в своих декларациях. Представитель Google указал, что доход от рекламы с видеохостинга за прошлый год составил примерно 15 миллиардов долларов. То есть на YouTube организация зарабатывает в 5 раз больше, чем на сети Facebook.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии