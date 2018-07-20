ИА «Ореанда-Новости». Microsoft обвинил сотрудников Главного управления Генерального штаба России в хакерских атаках на кандидатов на выборах в США.

По словам Тома Берта, вице-президента компании, данные кибератаки проводились в отношении трех кандидатов, чьи личности остались засекречены. Тем не менее, сообщается, что данные политики будут участвовать в переизбрании в 2018 году. Данное заявление было сделано на форуме по безопасности Aspen.

Как стало известно, сотрудниками Microsoft был найден фальшивый домен компании, использованный хакерами для фишинга. После обнаружения компания обратилась к представителям власти с просьбой о помощи в предотвращении попыток взлома.

Обвинения выдвинуты по отношению к хакерской группировке, известной под разными названиями: APT 28, Fancy Bear или Strontium. Последнее как раз используется компанией Microsoft. Как сообщается, в группе участвуют 12 известных сотрудников Главного управления Генерального штаба разных воинских званий.

Согласно статистическим данным, группу Fancy Bear, которую всегда ассоциировали с Россией, в последние годы обвиняли во множестве кибератак. Среди них действия против НАТО, одного из французских телеканалов TV5 Monde, Бундестага, западных органов власти, а журналистов международного уровня.

Напомним, что самое громкое обвинение было сделано 13 июля 2018 года в отношении 12 сотрудников Главного управления генерального штаба. Пре6дставители Соединенных Штатов Америки заочно обвинили подозреваемых в облаве на сервер Демократической партии США.

С помощью разработанной вредоносной программы X-Agent, а также рассылки фишинговых писем с одного из почтовых ящиков сотрудников из штаба Хиллари Клинтон были взломаны более 300 компьютеров, связанных с Национальным комитетом Демократической партии США. Были украдены секретные документы партии, а также личные дела избирателей.

Обвинения были выдвинуты генеральным прокурором США Родом Розенстайном. В расследовании принимала участие следственная группа во главе со специальным прокурором Робертом Мюллером. Они выяснили, что при публикации украденных документов, хакеры пользовались различными никнеймами, в том числе принадлежащими другим известным международным взломщикам.

Ранее, на встрече от 16 июля 2018 года, президентом Дональдом Трампом было сделано заявление, что Россия никаким образом не вмешивается в выборы, происходящие на территории Соединенных Штатов Америки.