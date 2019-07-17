ИА "Ореанда-Новости" Компания под названием Neuralink, принадлежащая предпринимателю и инвестору американского происхождения Илону Маску, продемонстрировала на днях уникальный процесс новых технологий.По словам исследователей, новые технологии могут стать реальной помощью парализованным людям – они смогут управлять электронными устройствами благодаря чипам, вживлённым в мозг человека.

Прошлой ночью компания Neuralink на своём официальном канале в YouTube показала презентацию новых технологических процессов. Лектором выступил сам Илон Маск совместно с исследователями компании. Они рассказали о том, что создали нить, диаметр которой в несколько раз тоньше человеческого волоса. Далее они планируют использовать эти нити для считывания информации с мозга человека и выводу этой информации в компьютерное устройство. В перспективе проводить такие операции, по словам исследователей, можно исключительно благодаря лазерам, минуя хирургическое вмешательство.

Представители компании Neuralink говорят о том, что парализованные люди смогут передавать информацию с помощью вживлённых в их мозг своего рода чипов. О том, как будет работать этот чип, исследователи промолчали, однако, показали широкой общественности, как он выглядит. В компании Илона Маска заявили также о том, что новые технологии смогут расширить понимание человека о способностях мозга, в частности, возможно даже будет ускорить мыслительные процессы.

Илон Маск заявил, что компания Neuralink готова вживить чип в тело человека уже к концу следующего года. Кто будет выбран претендентом во благо науки и прогресса Маск не уточнил.