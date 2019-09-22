На сегодняшний день под тщательным осмотром и наблюдением специалистов запущены два образца. Если с бета-моделями все будет хорошо, то позже «Нова пошта» запустит ещё 18 единиц.

Роботизированные тележки перевозят груз от 30 кг и также негабаритный груз со скоростью обычного человека – 5 км в час. Существенное преимущество такого механического работника заключается в том, что она не устает и работает с одинаковой производительностью.

Тем не менее, тележке до сих пор требуется помощь в погрузке и выгрузке, которая осуществляется рабочими вручную.