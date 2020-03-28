ИА «Ореанда-Новости». Британская компания OneWeb подала заявление о банкротстве в суд. Об этом стало известно из заявления компании. Компания, запускающая спутники с космодромов Байконур и Восточный, оказалась в сложном финансовом положении.

В заявлении отмечается, что с начала года компания OneWeb вела переговоры для привлечения инвестиций. Компании могли помочь с финансированием уже в ближайшем будущем. Однако из-за нестабильности рынков и ухудшения экономической ситуации мировых рынков на фоне пандемии, процесс получения необходимых средств затруднялся.

В OneWeb планировали создать группу спутников, которые помогли бы обеспечить населению Земли широкополосный доступ в интернет. В 2015 году компания подписала контракт с Arianespace на 21 пуск ракет-носителей «Союз». Из них выполнено 3 пуска.