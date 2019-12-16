Начался старт продаж в Ставрополе, Нижнем Новгороде, Москве, Рязани, Санкт-Петербурге.В релизе заявлено, что для заказа доступны микроавтобус Zafira Life, который выпускается в Калуге, и Grandland X - кроссовер, созданный на заводе в Айзенахе. Также в релизе говорится о том, что в первой половине 2020 года на рынок РФ поступят в продажу грузовые фургоны Opel Vivaro.Как ожидается, компания Opel должна усилить в Евразии присутствие группы PSA, которая владеет брендом.В 2015 концерн General Motors, который владел тогда брендом Opel, свернул своё производство в России, сократив резко модельный ряд.