ИА «Ореанда-Новости» Поправка, которая ограничивает право главы государства Дональда Трампа самостоятельно принимать решение об объявлении войны Ирану, была принята нижней палатой Конгресса. Об этом пишет New York Times.

Конгрессмены голосовали за эту поправку в рамках рассмотрения военного бюджета на следующий год. Члены Конгресса против того, чтобы администрация президента финансировала военные действия против Ирана из бюджета. Воспользоваться бюджетными средствами Трамп сможет только в случае, если Конгресс примет решение о начале военных действий.