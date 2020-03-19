19.03.2020, 08:26
Консул: объём грузоперевозок между РФ и Китаем растёт
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Ощепков, работающий в Харбине генеральным консулом РФ, уведомил РИА Новости о постепенном росте объёмов грузоперевозок между РФ и КНР, несмотря на распространение коронавируса.
Российский дипломат рассказал, что каждый день через пункты пропуска, расположенные на границе РФ и КНР, проходят более трёхсот грузовиков и тридцати пяти поездов. Из РФ в КНР отправляются соя, древесина, руда, удобрения.
Консулом из РФ было также заявлено о сдерживании взаимной торговли ограничительными мерами, которые были приняты в России и КНР в связи с тем, что ухудшилась эпидемиологическая ситуация. При этом он заявил, что в России полагают, что, как только эти меры будут отменены, товарооборот между странами быстро достигнет прежнего уровня.
Российский дипломат рассказал, что каждый день через пункты пропуска, расположенные на границе РФ и КНР, проходят более трёхсот грузовиков и тридцати пяти поездов. Из РФ в КНР отправляются соя, древесина, руда, удобрения.
Консулом из РФ было также заявлено о сдерживании взаимной торговли ограничительными мерами, которые были приняты в России и КНР в связи с тем, что ухудшилась эпидемиологическая ситуация. При этом он заявил, что в России полагают, что, как только эти меры будут отменены, товарооборот между странами быстро достигнет прежнего уровня.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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