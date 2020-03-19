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Российский дипломат рассказал, чтоИз РФ в КНР отправляются соя, древесина, руда, удобрения.Консулом из РФ было также заявлено о сдерживании взаимной торговли ограничительными мерами, которые были приняты в России и КНР в связи с тем, что ухудшилась эпидемиологическая ситуация. При этом он заявил, что в России полагают, что, как только эти меры будут отменены, товарооборот между странами быстро достигнет прежнего уровня.