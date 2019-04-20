ИА «Ореанда-Новости». Группировка кораблей Северного флота совершает переход в китайский порт Циндао для участия в торжествах по случаю 70-летия образования Военно-морских Сил КНР. Заместитель командующего китайских ВМС, Цю Яньпэн заявил накануне об участии в параде двадцати кораблей под флагами России, Индии, Таиланда и Вьетнама и ряда других государств.

Военный парад состоится 23 апреля в рамках торжественных мероприятий посвящённых юбилею морфлота КНР. В параде примут участие фрегаты, эсминцы, сторожевые катера и десантные суда. Кроме плавательных средств в нём примут участие воздушные суда военно-морской авиации.

Ранее сообщалось, что Северный флот направил для участия в торжествах подразделение боевых кораблей. Возглавляет эскадру фрегат «Адмирал Горшков» . Как рассказали в пресс-службе Северного флота, во время стоянки на рейде в порту Циндао, корабль будет открыт для экскурсионного осмотра.

ВМС Китая был основан 23 апреля 1949 года. Сегодня он имеет стратегическое значение в военной концепции страны. ВМС разделены на три флота зоной интересов которых являются омывающие КНР моря с трёх сторон Света. ВМС представлены подразделениями боевыми соединениями кораблей, подводным флотом, подразделениями военно-морской авиации и береговой охраны. В Циндао находится штаб Флота Северных морей КНР.

В последние несколько лет, начиная с 2012 года, Россия и Китай регулярно проводят широкомасштабные морские манёвры в Южном и Жёлтом морях, а также на Балтике. Они получили название «Морское взаимодействие». ВМС двух стран взаимодействуют в решении вопросов безопасности в акватории приграничных регионов на Дальнем Востоке.