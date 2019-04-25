ИА «Ореанда-Новости» Женщины по всей Новой Зеландии носят хиджаб в знак солидарности с мусульманами после трагедии в Крайстчерче 15 марта. В этот день сторонник белого национализма расстрелял 50 мусульман в двух мечетях города.

Рафаэла Стоукс, 32-летняя мать двоих детей, сказала в интервью журналистам местной телекомпании, что ношение исламского головного убора дало ей представление о том, что значит выделяться и чувствовать себя частью меньшинства. «Я чувствовала на себе много подозрительных взглядов и немного даже агрессивных», - сказала она. «У меня было чувство гордости за честь моих мусульманских друзей, но я также чувствовала себя в хиджабе очень уязвимой и одинокой». Рафаэла Стоукс стала одной из многих коренных жительниц Новой Зеландии, выступивших с призывом #HeadScarfforHarmony против австралийца, обвиняемого в убийстве десятков мусульман. Многие из активисток впервые одели хиджаб.

Этот жест солидарности завоевал популярность по всей стране: в офисах, школах и на улицах, на траурных церемониях, проводимых в Крайстчерче. Женщины в хиджабах также заполонили Твиттер, Фейсбук и другие социальные сети.