ИА «Ореанда-Новости». Королева Великобритании Елизавета II в целях профилактики покинула свою привычную резиденцию.

По сообщению британского издания Sun, действующая Королева Великобритании оставила Букингемский дворец. Елизавета II «переселилась» из официальной резиденции в Лондоне в Виндзорский замок. Такие меры приняты в качестве профилактики и защиты от нового коронавируса. Уточняется, что если ситуации будет ухудшаться, Королеву и её супруга поместят в карантин в Сандрингемский дворец в Норфолке.

Сейчас никаких симптомов заболевания у Елизаветы II не наблюдается. Но непрерывный поток посетителей, включая политиков разных стран, во дворце может привести к неблагоприятным последствиям, уточняют в пресс-службе Королевы.