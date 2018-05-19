ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 19 мая, в небольшом городе графства Беркшир состоялась самая долгожданная свадьба в Британии. Ровно в полдень по британскому времени (15:00 по Московскому) был заключён брачный союз между принцом Гарри и актрисой Меган Маркл.

Со стороны невесты на свадьбу были приглашены только ее родители, когда как со стороны жениха при церемонии будут находиться не только все родственники жениха, но и его бывшие спутницы. Также личное приглашение получили более 1200 незнатных людей со всех концов Великобритании.

Проводимый обряд бракосочетания можно считать поистине уникальным для британской королевской семьи по ряду причин. В этот раз невеста, произнося клятву, не будет обещать мужу слушаться его. В свою очередь, принц Гарри собирается носить обручальное кольцо, что до этого было не принято по правилам дворца. Так же сам факт того, что английский принц берёт в жены американку, указывает на значительные изменения в кругу, славящейся своим консерватизмом, королевской семьи.

Однако носить титул принцессы Меган Маркл всё равно не сможет. По правилам дворца только рождённый от представителей королевских кровей имеет право на подобный титул. Более вероятен сценарий того, что американской актрисе дадут титул герцогини, как это было сделано в случае брака Уильяма и Кейт. Последние, кстати, уже завели себе третьего ребёнка.

На вопрос о том, а хотят ли сами новобрачные обзавестись потомством, принц Гарри ответил расплывчатой фразой о преждевременности такого серьёзного шага, что вызвало смех у его супруги.

Принц Гарри является младшим сыном принца Уэльского Чарльза и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы. Стоит шестым в списке на очередь к британскому престолу, что делает его шансы стать монархом весьма туманными. Меган Марк известная актриса в США, сыгравшая в телесериале «Форс-мажоры» (Suits). Они познакомились в 2016 году через общих друзей и уже через несколько недель наследник попросил руки и сердца у гостьи из штатов, на что та ответила согласием.