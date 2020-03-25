25.03.2020, 08:05
Коронавирус вернул экономику Норвегии во времена войны
ИА «Ореанда-Новости». В связи с распространением коронавируса Норвегия, экономика которой признаётся богатейшей из северных государств, вернулась к показателям Второй мировой войны.
В материале издания Bloomberg заявлено, что уровень безработицы в Норвегии достиг наивысшего показателя, если учитывать последние семьдесят лет.
За полмесяца число жителей Норвегии, которые обратились за пособием по безработице, выросло на триста пятьдесят процентов.
10,4 процента составляет на сегодня в Норвегии зарегистрированная безработица. Руководством страны на поддержку экономику было выделено около 25 миллиардов долларов.
В материале издания Bloomberg заявлено, что уровень безработицы в Норвегии достиг наивысшего показателя, если учитывать последние семьдесят лет.
За полмесяца число жителей Норвегии, которые обратились за пособием по безработице, выросло на триста пятьдесят процентов.
10,4 процента составляет на сегодня в Норвегии зарегистрированная безработица. Руководством страны на поддержку экономику было выделено около 25 миллиардов долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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