В материале издания Bloomberg заявлено, чтоЗа полмесяца число жителей Норвегии, которые обратились за пособием по безработице, выросло на триста пятьдесят процентов.10,4 процента составляет на сегодня в Норвегии зарегистрированная безработица. Руководством страны на поддержку экономику было выделено около 25 миллиардов долларов.