ИА «Ореанда-Новости». Госсекретарь США провёл телефонные переговоры с президентом Украины, в которых обязал выполнить требования Международного Валютного Фонда – повысить цены на газ для всех категорий населения (Киев данное обязательство не выполнил до сих пор), принять закон о национальной безопасности, а также создать антикоррупционный суд (закон был подписан в июне 2018 года, а само создание должно произойти лишь в течение года, поэтому сроки окончания неизвестны). Накануне выборов в стране и после нашумевшей встречи лидеров двух держав в Хельсинки ужесточилось давление Вашингтона на Порошенко, несмотря на то что Помпео постоянно подчёркивает, что Соединённые Штаты продолжают поддерживать целостность Украины. Иная тональность отношений проявляется не только в более жёстких требованиях, но и в том, что Америка в общем и целом меняет свой курс.

Украина на данный момент финансируется в рамках программы помощи от МВФ до весны 2019 года. Пока что власти получили лишь половину суммы – оставшаяся часть будет доступна только после того, как будут выполнены выставленные требования.

Посредством таких нехитрых манипуляций Вашингтон корректирует курс Порошенко на своё усмотрение.

Американский посол на Украине ещё в начале 2018 года предлагала идею приватизации энергетического сектора страны, чтобы расширить возможности для компаний из Америки, Украины и других зарубежных стран. Она же выступила автором инициативы о введении избирательного кодекса, нынешняя версия которого показалась ей устаревшей, и о смене кадров в Центральной Избирательной Комиссии, в которой, на её взгляд, некоторые личности засиделись ещё с эпохи Януковича, несмотря на то что срок полномочий истёк еще четыре года назад.

Интересно то, как Украина собирается выкручиваться из своего непростого положения: чтобы в кратчайшие сроки исполнить требования МВФ, как того ждёт американская сторона, Украина нуждается в дополнительных финансовых средствах, которые в бюджете на данный момент не доступны.

Порошенко будет делать всё возможное, чтобы исполнить поставленные требования, чтобы поддержать конструктивный диалог между странами, но в то же время взаимодействие уже давно переквалифицировалось в давление со стороны Соединённых Штатов, пытающихся получить допуск к более плотному участию на украинском рынке энергетики.